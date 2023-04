Ramai Dibahas, Aplikasi AI Pertama Buatan Indonesia Bakal Diluncurkan

PIKIRAN RAKYAT - AI atau Artificial Intelligence tengah menjadi bahasan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Kecerdasan buatan ini dinilai sebagai peningkatan teknologi sekaligus mampu memudahkan beragam kebutuhan manusia.

Kecerdasan buatan ini tengah disiapkan menjadi suatu aplikasi virtual yang dinamai Asisten AI. Ini disebut menjadi aplikasi pertama buatan Indonesia yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence.

Aplikasi asisten AI ini diklaim mampu memudahkan masyarakat Indonesia dalam akses dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan ini.

Founder & CEO Asisten AI, Alvon Timotius, mengatakan bahwa kecerdasan buatan mampu membantu masyarakat Indonesia dalam berbagai hal. Mulai dari pekerjaan, studi, dan kehidupan sehari-hari. Hal ini yang melatarbelakangi pihaknya menghadirkan aplikasi Asisten AI.

"Kami ingin semua orang Indonesia bisa memanfaatkan teknologi AI dengan mudah, agar bisa membantu mereka dalam berbagai hal di kehidupannya. Menggunakan AI membuat segala pekerjaan dan studi mereka jadi lebih efektif dan efisien, yang biasanya memerlukan waktu beberapa jam, kini bisa selesai hanya dalam hitungan detik dengan bantuan Asisten AI," kata Alvon.

Asisten AI merupakan aplikasi asisten virtual yang ditenagai oleh kecerdasan buatan dengan tujuan bukan hanya untuk membantu pengguna membuat dan/atau merangkum berbagai jenis media dalam hitungan detik, tapi juga dapat memberikan konsultasi untuk berbagai bidang melalui Live Chat dengan AI.

Asisten AI mulai dibangun pada Februari 2023 dan berhasil mengamankan pre-seed funding dari beberapa private investor pada April 2023. Rencananya aplikasi ini akan segera diluncurkan secara resmi pada Mei 2023.

