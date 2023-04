15 Tahun Berdiri, Samsung Electronics Co Diprediksi Rugi Rp14 Triliun

PIKIRAN RAKYAT - Selama hampir 15 tahun berdiri, Samsung Electronics Co. diprediksi akan mengalami kerugian operasional akibat adanya penurunan chip dan berkurangnya permintaan ponsel untuk diproduksi. Kerugian ini menjadi yang terbesar sepanjang Samsung Electronics berkarier.

Jika kondisi ini terus terjadi, menurut perkiraan Hi Investment & Securities Co, total kerugian operasional yang dialami Samsung Electronic bisa mencapai 1,28 triliun won (Rp14 trilun).

"Dalam periode April-Juni kerugian Samsung Securities Co. sebesar 600 miliar won (Rp6 triliun) dan untuk kerugian operasional sebesar 279 miliar won (Rp3 Triliun)" ujar perwakilan Hi Investment & Securities co.

Baca Juga: Twitter Buat Kebijakan Baru, Selebritas yang Telah Meninggal Kembali Dapatkan Centang Biru

Pada 2008, Samsung nyatanya sempat merugi, tetapi jumlah kerugiannya hanya sebesar 940 miliar won (Rp10 Triliun).

"Jika terealisasi, ini akan menandai kerugian operasional pertama sejak kuartal keempat 2008, ketika Samsung Electronics mencatat kerugian operasional sebesar 940 miliar won," ucapnya.

Berdasarkan pratinjau pendapatan yang dirilis awal bulan ini, Hi Investment & Securities Co memperkirakan laba operasi Samsung Electronics co turun hingga 95,75 persen.

"Samsung tidak mengungkapkan angka perincian untuk setiap segmen bisnis, tetapi mereka selalu melaporkan pendapatan secara rinci setiap hari Kamis," kata perwakilan Hi Investment & securities co.