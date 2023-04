Kumpulan Ucapan Selamat Lebaran dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Artinya

PIKIRAN RAKYAT – Seluruh Muslim di dunia tengah merayakan Idul Fitri, hari penuh kemenangan setelah 30 hari menjalani ibadah puasa.

Ada banyak hal yang dilakukan untuk merayakan Lebaran, salah satunya adalah dengan mengirimkan pesan singkat yang berisi doa dan ucapan selamat kepada rekan, sahabat, pasangan, dan keluarga.

Dilansir ari Best Message, berikut kumpulan ucapan selamat dalam Bahasa Inggris yang bisa dibagikan kepada sanak saudara, sahabat, pasangan dan keluarga yang tidak bisa merayakan Idul Fitri bersama, lengkap dengan artinya:

1. These Eid celebrations will be incomplete without you…. Sending you warm wishes on Eid Ul Fitr and wishing you all the happiness and success in this world.

Artinya: Perayaan Idul Fitri ini tidak akan lengkap tanpa Anda.... Mengirimi Anda harapan hangat pada Idul Fitri dan berharap Anda semua bahagia dan sukses di dunia ini.

2. Though you are far away but you will always be there in my prayers….. May the auspicious occasion Eid bring you joy and success…. Eid Mubarak to you.

Artinya: Meskipun kamu jauh tetapi kamu akan selalu ada dalam doa-doaku ..... Semoga kesempatan baik Idul Fitri membawa Anda sukacita dan kesuksesan.... Idul Fitri untuk Anda.

3. On the occasion of Eid, I wish that Allah bless you with success in the work for which you are living so far away from home…. With lots of love, Eid Mubarak to you.