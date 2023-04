20 Ucapan Lebaran 2023 dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Rayakan Hari Kemenangan

PIKIRAN RAKYAT - Lebaran 2023 patut dirayakan dengan saling berbagi ucapan di media sosial kepada orang-orang terkasih. Dalam artikel ini, Anda bisa mendapatkan kumpulan ucapan Lebaran 2023 dalam bahasa Inggris.

Anda bisa menuliskan ucapan tersebut di kartu Lebaran yang dikirim untuk sahabat maupun teman lama yang sudah lama tidak ditemui.

Berikut adalah 20 ucapan Lebaran 2023 dalam bahasa Inggris beserta artinya yang bisa Anda gunakan.

1. Let this Eid open your mind with new fresh thoughts.

Biarkan Idul Fitri ini membuka pikiran kamu dengan pemikiran baru yang segar.

2. May Allah have mercy and relieve you from all the worries of life on this Eid occasion. Happy Eid!

Semoga Allah memberkahi dan menghapus semua keresahanmu di momen Lebaran ini. Selamat Lebaran!

3. May this special day bring peace, happiness and prosperity to everyone. Eid Mubarak!

Semoga hari istimewa ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran bagi semua orang. Selamat Idul Fitri!.

4. I wish you enough blessings, peace, and joy on this auspicious occasion of Eid. Eid Mubarak my friend!

Saya berharap Anda cukup berkah, kedamaian, dan kegembiraan pada kesempatan Idul Fitri yang baik ini. Idul Fitri temanku!

5. Wish you and your family the blessings of Allah, the kindness of Allah and help of Allah on this day of Eid. Eid Mubarak!

Semoga kamu dan keluarga mendapatkan berkah Allah, kebaikan Allah, dan pertolongan Allah pada hari Lebaran ini. Selamat Idul Fitri!

6. Eid is a beautiful occasion, to pray, smile, love, and share. Have enough blessings from Allah as you prepare to bring your soul and those of your friends back to the ways of light.

Idul Fitri adalah kesempatan yang indah, untuk berdoa, tersenyum, mencintai, dan berbagi. Dapatkan berkah yang cukup dari Allah saat Anda bersiap untuk membawa jiwa Anda dan teman-teman Anda kembali ke jalan cahaya.