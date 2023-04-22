Kumpulan Kode Redeem Genshin Impact Hari Ini Sabtu 22 April 2023, THR Menarik dari Mihoyo

PIKIRAN RAKYAT - Berikut ini adalah kode redeem Genshin Impact (GI) hari ini Sabtu 22 April 2023. Salah satu cara developer Genshin Impact memikat para user adalah dengan merilis kode redeem terbaru.
Mihoyo telah memberikan kode redeem Genshin Impact dan sudah bisa para traveler klaim untuk mendapatkan hadiah menarik. Para traveler bisa mendapatkan mora hingga primogems setelah klaim kode redeem ini.
Perlu diketahui, kode redeem Genshin Impact memiliki masa aktif sehingga harus segera diklaim sebelum kehabisan. Untuk dapat menggunakan kode redeem ini, karakter yang dimiliki setidaknya sudah mencapai Adventure Rank (AR) 10.
Kode Redeem
Berikut ini beberapa kode redeem Genshin Impact yang dapat diklaim sebelum kehabisan:
GENSHINGIFT
FTRUFT7AT5SV
DAQS9FPX2U35
ZSPDKSC3V8V5
GBNA9J5H9Y4H
LA9C3RHPPHQH
SSRCJ8HSV7UM
NT8SU92DKFRZ
9BPCJCQGHAWZ
AS7CJDP4NG7H
YXY3EGTLHGJX
WARBDRR9MCQ9
GBNA9J5H9Y4H
ATPTUJPP53QH
PSNTC8FEQK4D
FTRUFT7AT5SV
DAQS9FPX2U35
XDPIULKOERDXSW
G3TQQ6TOQME
ZSPDKSCSC3V8V5
Cara Klaim
Terdapat dua cara untuk mengklaim kode redeem Genshin Impact ini. Berikut carannya:
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