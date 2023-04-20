Kode Redeem Genshin Impact GI Kamis 20 April 2023, Ada Hadiah Menarik dari Mihoyo

Tita Salsabila
- 20 April 2023, 16:17 WIB
Kode redeem Genshin Impact
Kode redeem Genshin Impact /Mihoyo

PIKIRAN RAKYAT - Mihoyo kembali memberikan kode redeem Genshin Impact bagi traveler setia secara gratis. Jangan sampai kehabisan kode redeem Genshin Impact periode Kamis 20 April 2023.

Ada berbagai hadiah menarik yang diberikan Mihoyo pada kode redeem kali ini. Seperti primogems, mora, dan lainnya.

Perlu diketahui, kode redeem Genshin Impact memiliki masa aktif sehingga harus segera diklaim sebelum kehabisan.

Untuk dapat menggunakan kode redeem ini, karakter yang dimiliki setidaknya sudah mencapai Adventure Rank (AR) 10.

 

Kode Redeem

SBNBUK67M37Z
4BNSD3675J8D
UTNBBGSZ3NQM
GS6ACJ775KNV

FS6SU367M279
eATDgIXLD56
SBNBUK67M37Z
PSNTC8FEQK4D

SEPTGIFT100
GenshinEpic
GenshinGalaxy
GENSHINGIFT

DFDWAS2BKH5M
DB6G9WVW9FV6
VTPU3CQWYCSD
WT7D3CQEHVBM

Halaman:
1
2
3

Editor: Tita Salsabila

Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Kode Redeem Genshin Impact GI Kamis 20 April 2023, Ada Hadiah Menarik dari Mihoyo

Kode Redeem Genshin Impact GI Kamis 20 April 2023, Ada Hadiah Menarik dari Mihoyo

20 April 2023, 16:17 WIB
Kode Redeem Genshin Impact Terbaru 18 April 2023 yang Bertabur Hadiah Menarik

Kode Redeem Genshin Impact Terbaru 18 April 2023 yang Bertabur Hadiah Menarik

18 April 2023, 19:10 WIB
Kode Redeem FF Hari Ini 18 April 2023, Kesempatan Dapat Reward Gratis dari Free Fire

Kode Redeem FF Hari Ini 18 April 2023, Kesempatan Dapat Reward Gratis dari Free Fire

18 April 2023, 16:09 WIB
Kode Redeem FF 17 April 2023, Bisa Ditukar dengan Skin Gratis Terbatas

Kode Redeem FF 17 April 2023, Bisa Ditukar dengan Skin Gratis Terbatas

17 April 2023, 16:40 WIB
Update Kode Redeem FF 16 April 2023, Segera Klaim sebelum Kehabisan

Update Kode Redeem FF 16 April 2023, Segera Klaim sebelum Kehabisan

16 April 2023, 12:25 WIB
Kode Redeem Genshin Impact Minggu 16 April 2023, Bertabur Hadiah yang Bisa Diklaim Gratis

Kode Redeem Genshin Impact Minggu 16 April 2023, Bertabur Hadiah yang Bisa Diklaim Gratis

16 April 2023, 09:41 WIB
Kode Redeem FF Terbaru 16 April 2023, Reward Free Fire Gratis Buat Weekend Lebih Berwarna

Kode Redeem FF Terbaru 16 April 2023, Reward Free Fire Gratis Buat Weekend Lebih Berwarna

16 April 2023, 07:55 WIB
Kode Redeem FF Terbaru 15 April 2023, Tangkap Hadiah Gratis dari Free Fire

Kode Redeem FF Terbaru 15 April 2023, Tangkap Hadiah Gratis dari Free Fire

15 April 2023, 08:20 WIB
Kode Redeem FF 14 April 2023, Tersedia Bonus Skin, Senjata dan Diamond Terbaru Hari Ini

Kode Redeem FF 14 April 2023, Tersedia Bonus Skin, Senjata dan Diamond Terbaru Hari Ini

14 April 2023, 07:50 WIB
Segera Klaim Kode Redeem Free Fire FF Terbaru Hari Ini 14 April 2023, Banyak Hadiah Gratis dari Ganera

Segera Klaim Kode Redeem Free Fire FF Terbaru Hari Ini 14 April 2023, Banyak Hadiah Gratis dari Ganera

14 April 2023, 07:45 WIB

Terpopuler

1

Daftar Lokasi Sholat Ied di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada 21 April 2023
2

Moonbin ASTRO Meninggal Dunia, Polisi Ungkap Penyebabnya
3

Viral Toyota Fortuner 'Nyungsep' di Tengah Rel Kereta Api, Saksi: Sengaja Supaya Mati Semua
4

Daftar Lokasi Sholat Ied di Kota Bandung pada 21 April 2023, Tersedia di 27 Titik
5

Ungkap Sebab Moonbin ASTRO Meninggal Dunia, Polisi Buka Kemungkinan Autopsi
6

Viral Pemotor di Cimahi Dipukul Sampai Kejang, Korban Sempat Minta Maaf dan Menangis
7

Kode Redeem FF Hari Ini 18 April 2023, Kesempatan Dapat Reward Gratis dari Free Fire
8

Pedoman Pemerintah Arab Saudi Tentukan Idul Fitri 1444 H atau Lebaran 2023, 1 Syawal Jatuh di Hari Apa?
9

Konflik Sudan Memanas, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Selamatkan WNI
10

Link Live Streaming Chelsea vs Real Madrid, Laga Leg 2 Perempat Final Liga Champions

Pikiran Rakyat Media Network

Pembrita Bogor

Jika Lebaran Sabtu 22 April, Apakah Boleh Tidak Puasa di Hari Jumat? Begini Penjelasan MUI

Jika Lebaran Sabtu 22 April, Apakah Boleh Tidak Puasa di Hari Jumat? Begini Penjelasan MUI

20 April 2023, 17:35 WIB

Bandung Raya

Majalengka Memang Menawan! Lebaran Nikmati Indahnya Pesona Wisata Ini, Bikin Kenangan Tak Terlupakan

Majalengka Memang Menawan! Lebaran Nikmati Indahnya Pesona Wisata Ini, Bikin Kenangan Tak Terlupakan

20 April 2023, 17:35 WIB

Berita Sukoharjo

Sebelum Meninggal, Carlo Saba, Sempat Ajak Hedi Yunus Bukber, Tutup Persahabatan 36 Tahun dengan Indah

Sebelum Meninggal, Carlo Saba, Sempat Ajak Hedi Yunus Bukber, Tutup Persahabatan 36 Tahun dengan Indah

20 April 2023, 17:34 WIB

Semarangku

Price List iPhone 11 dan iPhone 12 Jelang Akhir April Buat Pengeluaran Lebih Hemat, Cek Harga Seri Pro Max

Price List iPhone 11 dan iPhone 12 Jelang Akhir April Buat Pengeluaran Lebih Hemat, Cek Harga Seri Pro Max

20 April 2023, 17:33 WIB

Desk Jabar

Jelang Idulfitri Kemnaker Bersama Huawei dan BNI Serahkan Paket Sembako

Jelang Idulfitri Kemnaker Bersama Huawei dan BNI Serahkan Paket Sembako

20 April 2023, 17:31 WIB

PRFM News

Samsat Rancaekek Tutup Sementara Sampai 25 April, Bayar Pajak Tahunan Bisa via Sambara

Samsat Rancaekek Tutup Sementara Sampai 25 April, Bayar Pajak Tahunan Bisa via Sambara

20 April 2023, 17:31 WIB

Mata Bandung

Waktu Idulfitri 2023 Berpotensi Berbeda, Masyarakat Diminta Sikapi dengan Toleransi ada

Waktu Idulfitri 2023 Berpotensi Berbeda, Masyarakat Diminta Sikapi dengan Toleransi ada

20 April 2023, 17:30 WIB

Pedoman Tangerang

Teks Khutbah Jumat 21 April 2023: Meningkatkan Keimanan Diakhir Ramadan

Teks Khutbah Jumat 21 April 2023: Meningkatkan Keimanan Diakhir Ramadan

20 April 2023, 17:30 WIB

Galamedia News

Daftar 5 SMA Terbaik di Bojonegoro Jawa Timur Berdasarkan Nilai Tertinggi UTBK, Ada Sekolah Apa Saja?

Daftar 5 SMA Terbaik di Bojonegoro Jawa Timur Berdasarkan Nilai Tertinggi UTBK, Ada Sekolah Apa Saja?

20 April 2023, 17:30 WIB

Portal Majalengka

Objek Wisata Purwakarta Paling Menarik, Cocok Dikunjungi dengan Teman ataupun Keluarga

Objek Wisata Purwakarta Paling Menarik, Cocok Dikunjungi dengan Teman ataupun Keluarga

20 April 2023, 17:30 WIB

PRFM News

Resmi! Kemenag Terbitkan Edaran soal Aturan Sholat Id, Takbiran, Khutbah Lebaran Idul Fitri 2023

Resmi! Kemenag Terbitkan Edaran soal Aturan Sholat Id, Takbiran, Khutbah Lebaran Idul Fitri 2023

20 April 2023, 17:30 WIB

Mapay Bandung

10 Kumpulan Ucapan Pantun Idul Fitri Terbaru Cocok Dibagikan Kepada Keluarga dan Teman

10 Kumpulan Ucapan Pantun Idul Fitri Terbaru Cocok Dibagikan Kepada Keluarga dan Teman

20 April 2023, 17:30 WIB

Sudut Batam

Jadwal Kapal PELNI KM Dorolonda Bulan Mei 2023, Semua Rute dan Harga Tiket

Jadwal Kapal PELNI KM Dorolonda Bulan Mei 2023, Semua Rute dan Harga Tiket

20 April 2023, 17:30 WIB

Portal Bangka Belitung

Idul Fitri 2023: Link Download Template Twibbon Kartu Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H Unik dan Lucu

Idul Fitri 2023: Link Download Template Twibbon Kartu Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H Unik dan Lucu

20 April 2023, 17:30 WIB

Media Magelang

LINK HYPERA MNET Live Streaming Boys Planet 999 Episode 12 Gratis Online, Cukup Sekali Klik di Sini!

LINK HYPERA MNET Live Streaming Boys Planet 999 Episode 12 Gratis Online, Cukup Sekali Klik di Sini!

20 April 2023, 17:30 WIB

Portal Nganjuk

Terupdate! Jadwal Imsak dan Buka Puasa Wilayah Nganjuk Hari Jumat 21 April 2023

Terupdate! Jadwal Imsak dan Buka Puasa Wilayah Nganjuk Hari Jumat 21 April 2023

20 April 2023, 17:29 WIB

Isu Bogor

Link Live Streaming Sidang Isbat 2023, Penetapan 1 Syawal 1444 H

Link Live Streaming Sidang Isbat 2023, Penetapan 1 Syawal 1444 H

20 April 2023, 17:29 WIB

Kabar Sleman

Polisi Prediksi Puncak Volume Kendaraan di Temanggung Terjadi Pada H+2 Lebaran

Polisi Prediksi Puncak Volume Kendaraan di Temanggung Terjadi Pada H+2 Lebaran

20 April 2023, 17:28 WIB

Berita Sukoharjo

Simak! Lokasi Sholat Idul Fitri Muhammadiyah di Wilayah Bantul Selatan, Yogyakarta, Tanggal 21 April 2023

Simak! Lokasi Sholat Idul Fitri Muhammadiyah di Wilayah Bantul Selatan, Yogyakarta, Tanggal 21 April 2023

20 April 2023, 17:27 WIB

Tasikmalaya

Rekomendasi 5 Makanan untuk Meredakan Mabuk Perjalanan saat Mudik Lebaran

Rekomendasi 5 Makanan untuk Meredakan Mabuk Perjalanan saat Mudik Lebaran

20 April 2023, 17:26 WIB

Warta Bulukumba

Sikapi potensi perbedaan penetapan 1 Syawal Habib Rizieq Shihab sarankan untuk melakukan hal ini

Sikapi potensi perbedaan penetapan 1 Syawal Habib Rizieq Shihab sarankan untuk melakukan hal ini

20 April 2023, 17:25 WIB

Realita STTU

Duka Dari Dunia Musik di Tanah Air, Vokalis Band Kahitna Meninggal Dunia

Duka Dari Dunia Musik di Tanah Air, Vokalis Band Kahitna Meninggal Dunia

20 April 2023, 17:24 WIB

Portal Kudus

LINK Twibbon Idul Fitri 2023 Kartun, Gratis Download Bingkai Lebaran 1444 H Kartun Anak Muslim Muslimah Lucu

LINK Twibbon Idul Fitri 2023 Kartun, Gratis Download Bingkai Lebaran 1444 H Kartun Anak Muslim Muslimah Lucu

20 April 2023, 17:24 WIB

Portal Pekalongan

Menag Gus Yaqut Pimpin Sidang Isbat, Idul Fitri Lebaran 2023 Tunggu Pengumuman Pemerintah Pukul 19.00 WIB

Menag Gus Yaqut Pimpin Sidang Isbat, Idul Fitri Lebaran 2023 Tunggu Pengumuman Pemerintah Pukul 19.00 WIB

20 April 2023, 17:23 WIB

Oke Flores

Anda dapat mencoba menjual makanan atau camilan ini, dengan modal sedikit dan bahan yang tidak rumit.

Anda dapat mencoba menjual makanan atau camilan ini, dengan modal sedikit dan bahan yang tidak rumit.

20 April 2023, 17:23 WIB
x