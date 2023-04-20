Kode Redeem Genshin Impact GI Kamis 20 April 2023, Ada Hadiah Menarik dari Mihoyo

PIKIRAN RAKYAT - Mihoyo kembali memberikan kode redeem Genshin Impact bagi traveler setia secara gratis. Jangan sampai kehabisan kode redeem Genshin Impact periode Kamis 20 April 2023.
Ada berbagai hadiah menarik yang diberikan Mihoyo pada kode redeem kali ini. Seperti primogems, mora, dan lainnya.
Perlu diketahui, kode redeem Genshin Impact memiliki masa aktif sehingga harus segera diklaim sebelum kehabisan.
Untuk dapat menggunakan kode redeem ini, karakter yang dimiliki setidaknya sudah mencapai Adventure Rank (AR) 10.
Kode Redeem
SBNBUK67M37Z
4BNSD3675J8D
UTNBBGSZ3NQM
GS6ACJ775KNV
FS6SU367M279
eATDgIXLD56
SBNBUK67M37Z
PSNTC8FEQK4D
SEPTGIFT100
GenshinEpic
GenshinGalaxy
GENSHINGIFT
DFDWAS2BKH5M
DB6G9WVW9FV6
VTPU3CQWYCSD
WT7D3CQEHVBM
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