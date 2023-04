20 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dikirim ke Grup WhatsApp

PIKIRAN RAKYAT - Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2023 dalam bahasa Inggris cocok dibagikan ke media sosial untuk menyambut momentum Lebaran. Ucapan ini sarat akan harapan, doa, dan makna baik.

Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam bahasa Inggris bisa juga dikirim kepada keluarga, kerabat hingga sahabat melalui personal chat atau grup WhatsApp.

Berikut 20 ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam bahasa Inggris yang cocok dikirim ke grup WhatsApp, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari WishesMsg:

Baca Juga: 20 Ucapan Lebaran 2023, Kirimkan Kata-Kata Penuh Makna dan Doa Kepada Orang Terdekat

1. I wish the love, prosperity, and happiness of Eid always be with you. Happy Eid Al Fitr! (Saya berharap cinta, kemakmuran, dan kebahagiaan hari raya selalu menyertai Anda. Selamat Hari Raya Idul Fitri!)

2. On this joyous occasion, accept my heartfelt wishes. Wishing you a happy and peaceful Eid Al Fitr. (Pada kesempatan yang membahagiakan ini, terimalah keinginan tulus saya. Semoga Anda merayakan Hari Idul Fitri yang bahagia dan damai)

3. May Allah calm our minds and make the path easier for us. Happy Eid Al Fitr to all of you! (Semoga Allah menenangkan pikiran kita dan memudahkan jalan kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semuanya!)

4. Happy Eid Mubarak! May Allah lead you to the right path and bring joy into your life. (Selamat Hari Raya Idul Fitri! Semoga Allah menuntun Anda ke jalan yang benar dan membawa sukacita ke dalam hidup Anda)

Baca Juga: 25 Ucapan Selamat Lebaran 2023, Sambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah