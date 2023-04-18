Kode Redeem Genshin Impact Terbaru 18 April 2023 yang Bertabur Hadiah Menarik

Vidia Elfa Safhira
- 18 April 2023, 19:10 WIB
Genshin Impact.
Genshin Impact. /Mihoyo

PIKIRAN RAKYAT - Mihoyo kembali membagikan kode redeem Genshin Impact Selasa, 18 April 2023 untuk para gamers setia.

Ada berbagai hadiah menarik yang diberikan Mihoyo pada kode redeem kali ini. Seperti primo gems, mora, dan lainnya.

Game Genshin Impact memiliki banyak hero di dalamnya yang bisa Anda coba mainkan. Bila Anda adalah salah satu pecinta game Idle dan ingin mencoba sesuatu yang baru, Anda bisa mencoba untuk memainkan game.

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Untuk dapat menggunakan kode redeem ini, karakter yang dimiliki setidaknya sudah mencapai Adventure Rank (AR) 10.

Kode Redeem Genshin Impact Selasa 18 April 2023

GA9FPD42SJ4V
LB8SDUJYQ4V9
NT8SU92DKFRZ
BSNDJC747Z7D
2T9AUV3YPV49

9ARE6VLJT34H
7S9X6V4JB2M9
KBRE7D4KA2MM
WTNTBYSZJNRD
DFDWAS2BKH5M

GA9FPD42SJ4V
GENSHINGIFT
DFDWAS2BKH5M
VTPU3CQWYCSD
PSNVJURZZSD9

NT8SU92DKFRZ
WARBDRR9MCQ9
eATDgIXLD56
BSPD3ZRXU985
CB7FS6KT2H59

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Editor: Ahlaqul Karima Yawan

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