Viral Pria Mengamuk di Stasiun Manggarai Jakarta, Pandji Pragiwaksono: Gue Malah Kasihan

PIKIRAN RAKYAT - Video yang menunjukkan seorang pria mengamuk di Stasiun Manggarai, Jakarta, viral di media sosial. Komika Pandji Pragiwaksono turut mengomentari video itu. Pandji menduga, pria tersebut memiliki gangguan mental dan sering berbuat onar.

“Gue liat thread ini malah kasian. Si YA ini menurut gue punya kondisi gangguan mental. Bukan cuma sering ngamuk di byk lokasi, tapi obsesif dgn seorang perempuan sampai level yg mnurut gue mengkhawatirkan,” kata Pandji Pragiwaksono.

“Yang bikin kasian adalah: He needs professional help, but it doesnt seem like his friends and family are able to provide him with it (dia membutuhkan bantuan professional, tetapi kelihatannya keluarga dan teman-temannya tidak mampu menyediakan pertolongan tersebut),” ucapnya lagi.

Baca Juga: Viral Video Wanita yang Curi Motor Kadus Kwancen Magelang Jadi Sorotan Netizen

Cuitan Pandji Pragiwaksono.

Menurut kabar yang beredar di media sosial, insiden pria mengamuk itu terjadi di Stasiun Manggarai pada Selasa, 11 April 2023. Video yang diunggah di TikTok oleh akun @bayuadhi19 kemudian disebarluaskan di Twitter oleh akun @txtdrjkt pada Rabu, 12 April 2023 dengan caption, “Bukti kekerasan Stasiun Manggarai”.

Dalam video itu, tampak pria bertubuh gempal mengenakan kemeja biru muda lengan panjang, sedang mengejar seorang penumpang KRL. Petugas keamanan dan anggota TNI berusaha mengejar pria itu. Setelah menangkapnya, pria itu berusaha melawan dan berteriak, “Gua bos! Gua bos!".

Baca Juga: Viral TKW Beli Gamis Rp200.000 tapi Didenda Rp9 Juta, Bea Cukai: Itu Penipuan

Video tersebut menjadi viral dan banyak dikomentari netizen. Salah satu netizen mengatakan, pria itu sering membuat onar dan memang memiliki gangguan mental.

“Nih orang emang gangguan sih. Buset dah, keluarganya nggak ada yang bawa berobat ke SpKJ apa? Kalo nggak punya duit, pake BPJS juga bisa,” sebut @TradeInves.