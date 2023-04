20 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dalam Bahasa Inggris, Cocok Jadi Status di FB, IG, WA, dan Twitter

PIKIRAN RAKYAT - Ide Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dalam Bahasa Inggris dapat dilihat di dalam artikel ini. Tak terasa Ramadhan akan berakhir, Bulan Suci segera berlalu dan Hari Kemenangan akan tiba.

Meski berat melepas momen-momen indah di bulan puasa, alangkah baiknya seorang Muslim menyambut Lebaran dengan penuh sukacita. Persiapkan diri Anda memeriahkan momen Hari Raya salah satunya dengan menyiapkan kutipan, pesan, maupun ucapan penuh doa untuk dikirim ke rekan, sahabat, keluarga, maupun kerabat melalui media sosial.

Jika ingin ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri terlihat lebih berkesan, Anda dapat mengirimnya menggunakan Bahasa Inggris. Tak perlu khawatir jika kesulitan merangkai kata, berikut contoh ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dalam Bahasa Inggris yang cocok dijadikan status di Instagram, Facebook, Twitter, hingga WhatsApp.

1. Eid Mubarak to you and your family! May the blessings of Allah be with you always and may all your prayers be answered.

2. I hope this Eid brings peace, prosperity, and happiness to everyone’s life. Eid Mubarak!

3. Eid Mubarak to you and your family. May the Almighty accept your prayers and bless you with the rewards of Ramadan.

4. Eid Mubarak! May Allah fulfill all your dreams and hopes.

5. Eid Al-Fitr Mubarak! Sending all my love and good wishes to you.