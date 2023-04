20 Kata Mutiara tentang Paskah dalam Bahasa Inggris, Cocok Dijadikan Caption Instagram

PIKIRAN RAKYAT – Paskah dirayakan umat Nasrani untuk mengingat kebangkitan Yesus Kristus setelah pengorbanannya dalam menebus dosa umat manusia. Paskah juga diperingati umat Nasrani sebagai harapan kemenangan setelah Yesus bangkit dari penderitaan saat disalib.

Paskah juga identik dengan dekorasi warna-warni yang melambangkan kebahagiaan setelah pengorbanan. Oleh karena itu, banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan Paskah di antaranya membagikan pesan-pesan kebaikan melalui media sosial seperti Instagram.

Berikut adalah 20 kata mutiara tentang Paskah dalam bahasa Inggris yang cocok dijadikan caption media sosial Instagram.

1. Let the resurrection joy lift us from loneliness and weakness and despair to strength and beauty and happiness.

2. On this Easter Sunday, forgive someone. Tell someone you love them. Let your light shine.

3. Easter is more than just eggs and candy. It is also about peace, love and family.

4. I still believe in Santa, the Easter Bunny, the Tooth Fairy and true love. Don't even try to tell me different.

5. Easter is the demonstration of God that life is essentially spiritual and timeless.

6. Christ the Lord is risen today, sons of men and angels say. Raise your joys and triumphs high; sing, ye heavens and earth reply.