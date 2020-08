Dokter asal AS Ungkap Hal yang Terjadi Jelang Kematian Seseorang, Klaim Ada Sensasi Chaya Terang

PIKIRAN RAKYAT - Setelah seseorang meninggal dunia, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah kematian tersebut tiba.

Namun seorang doketer di Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa saat kematian tiba, rasanya akan terasa 'sangat nyaman'.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dr Sam Parnia, direktur penelitian perawatan kritis dan resusitasi di NYU Langone School of Medicine di New York City, AS.

Selain itu, sejumlah dokter juga mengatakan hal-hal yang bisa terjadi pada orang yang akan meninggal.

Saat biasanya orang-orang yang memiliki pengalaman dekat dengan hari kematiannya, selalu menggambarkan pertemuan mereka dengan sanak saudara yang sudah tiada.

Namun sensasi yang dialami tersebut bukan merupakan bukti dari kehidupan setelah kematian.

Mengenai proses fisik, Dr Parnia mengatakan pada Oz Talk (acara talkshow tentang dunia medis di Amerika Serikat, red) baru-baru ini.