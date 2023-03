15 Ucapan Hari Perawat Nasional 2023 dalam Bahasa Inggris Lengkap dengan Artinya

PIKIRAN RAKYAT - Hari Perawat Nasional, diperingati setiap 17 Maret, hal ini sesuai dengan berdirinya organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau yang disingkat PPNI yang berdiri pada 17 Maret 1974.

Hari Perawat Nasional merupakan peringatan untuk mengapresiasi para perawat di Indonesia karena telah mengabdi untuk negara di bidang kesehatan di Indonesia.

Sejarah Hari Perawat Nasional berawal dari lahirnya organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Organisasi ini dicetuskan agar perawat berada di organisasi profesi. Organisasi yang berdiri pada tahun 1974 ini telah berkembang pesat sesuai jaman.

Anda dapat mengirimkan quotes secara langsung pada rekan, keluarga, kerabat perawat yang Anda kenal atau melalui status di media sosial. Untuk beberapa alasan, jika Anda kesulitan menyusun kata-kata, kami telah merangkum beberapa ucapan yang dapat dibagikan di Hari Perawat Nasional 2023.

Baca Juga: Soal Tes CASN dan PPPK 2023, Menpan RB: Pendidikan dan Kesehatan Akan Jadi Prioritas

Ucapan Hari Perawat Nasional 2023 dalam Bahasa Inggris

1. May all the care and kindness you give to others come back to warm your heart. Happy nurses day. (Semoga semua perhatian dan kebaikan yang kau berikan kepada sesama akan kembali menghangatkan hatimu).

2. Happy nurses day to all the nurses who take the front rows in the battles against pandemics like the true warriors. (Selamat hari perawat untuk semua perawat yang berada di barisan depan melawan pandemi layaknya pejuang sejati).

3. Happy nurses day to an amazing nurse. (Selamat hari perawat untuk perawat luar biasa).

4. Thank you so much for the work you do. Happy nurses day. (Terima kasih banyak atas pekerjaan yang kau lakukan. Selamat hari perawat).