Elon Musk Ajak Pengguna Twitter untuk Membuka Blokir, Opini Warganet Terbelah

PIKIRAN RAKYAT - Pendiri sekaligus CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, baru-baru ini membuat sebuah cuitan yang mengejutkan pengguna Twitter di seluruh dunia.

Dalam cuitannya tersebut, Musk mengumumkan bahwa ia telah membuka blokir kepada semua pengguna Twitter yang pernah ia blokir sebelumnya, kecuali bagi para penipu. Ia juga mengajak pengguna Twitter lainnya untuk melakukan hal yang sama.

"I have unblocked everyone I blocked, apart from scammers. I recommend others do the same (Saya telah membuka blokir untuk semua orang yang saya blokir, kecuali penipu. Saya merekomendasikan orang lain melakukan hal yang sama),” kata Musk di akun Twitter @elonmusk pada 25 Februari 2023.

Apa alasan di balik tindakan Elon Musk ini? Dia percaya bahwa kritik dan umpan balik negatif adalah hal yang positif bagi perkembangan perusahaan dan dirinya sendiri.

Baca Juga: Elon Musk Dituduh Lakukan Boosting agar Cuitannya Dibaca Semua Pengguna Twitter

"Negative feedback is a good thing. Feedback negatif adalah hal yang baik,” ujarnya.

Pada saat artikel ini ditulis, cuitan tersebut telah dilihat oleh 74 juta pengguna Twitter. Kolom komentarnya pun ramai diperbincangkan.

Seorang warganet sepakat dengan cuitan Musik, tetapi dia juga khawatir dengan pengguna Twitter yang memberikan ancaman pembunuhan. Ia mengingatkan yang lain untuk tetap memblokir akun-akun tersebut.

"True, but people giving death threats and things of that nature is not cool. So these people need to stay blocked (Benar, tapi orang-orang yang mengancam akan membunuh atau melakukan hal-hal seperti itu tidak keren. Jadi orang-orang ini perlu tetap diblokir),” kata akun @teslaco*****.