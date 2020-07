Astronom Tangkap Foto Pertama Sistem Planet Luar Tata Surya, Punya Bintang Mirip Matahari

PIKIRAN RAKYAT - Ilmuwan berhasil menangkap foto pertama dari sistem planet di luar tata surya atau disebut exoplanet.

Teknologi pendeteksian exoplanet yang berada di luar tata surya telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Penemuan planet di luar tata surya akan memberi pelajaran baru, tetapi menangkap gambar planet-planet tersebut masih menjadi tantangan besar.

Kini, ilmuwan menggunakan Very Large Telescope at the European Southern Observatory, teleskop ini sangat besar dan mampu menangkap gambar pertama dari sistem multi-planet yang berputar di sekitar bintangnya, mirip seperti Matahari.

Penemuan foto ini menjadi pencapaian besar yang akan membantu ilmuwan lebih banyak memahami bagaimana bentuk sistem planet lain mirip seperti yang ada di tata surya kita.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari BGR, sistem ini disebut TYC 8998-760-1, terletak sekitar 300 tahun cahaya dari Bumi.

Menurut astronom, jarak ini relatif dekat sehingga mereka mampu menangkap gambar tidak hanya bintang di pusatnya tetapi juga sepasang planet ekstrasurya besar yang mengorbitnya.