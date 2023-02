4 Keunggulan TikTok TV yang Sudah Bisa Diakses di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - TikTok TV hadir di Indonesia. Kini video pendek TikTok dapat diakses dari layar yang lebih lebar yaitu Google TV, Android TV, dan Samsung TV.

Kabarnya, akses TikTok TV juga akan tersedia di LG Smart TV, sesuai dengan keterangan tertulis yang disampaika platform tersebut. Lantas apa saja keunggulan TikTok TV ketimbang aplikasi TikTok yang saat ini bisa diunduh di smartphone?

Tayangan dengan layar lebih besar

Keunggulan utama tentunya dari segi layar yang dimiliki TikTok TV akan lebih besar jika dibandingkan dengan smartphone. Dengan ukuran layar yang lebih besar dan lebih jernih, pengalaman menonton video akan membuat pengguna merasa lebih nyaman.

Cara baru rasakan kebahagiaan

Melalui layar yang jauh lebih besar, TikTok TV juga menawarkan cara baru khususnya bagi pengguna dalam merasakan kebahagiaan dan kreativitas TikTok saat berada di ruang keluarga.

"Melalui aplikasi seluler kami, TikTok membawa secercah kegembiraan kecil. Namun dengan menghadirkan pengalaman melalui layar yang besar, kini keluarga dan sahabat dapat menikmati TikTok bersama-sama sebagai bagian dari rutinitas," kata TikTok.

Dirancang sesuai pengalaman menonton

Tak jauh berbeda dengan menonton acara Televisi di berbagai channel, TikTok TV pun dirancang sesuai dengan pengalaman menonton TV di rumah. Sehingga, pengguna memiliki akses yang lebih mudah dalam menonton konten dala fitur "For You" atau "Following" dengan layar yang lebih jauh besar.

Tontonan yang dapat dinikmati pun termasuk beragam, mulai dari konten yang paling banyak disukai, ditonton dari berbagai kategori, hingga konten-konten komedi, makanan, dan satwa.

