20 Twibbon Hari Peduli Sampah Nasional 2023, Siap Dipasang di Media Sosial

PIKIRAN RKAYAT - Twibbon Hari Peduli Sampah Nasional dapat dibagikan hari ini bertepatan dengan peringatan HPSN 21 Februari 2023. Berbagi twibbon Hari Peduli Sampah Nasional menjadi salah satu bentuk upaya mengingatkan semua pihak bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama demi keberlangsungan hidup manusia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati berharap, momentum HPSN dapat menjadi semangat baru untuk masyarakat sama-sama memperhatikan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak positif terhadap kontribusi upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

“HPSN yang diperingati setiap tanggal 21 Februari merupakan sebuah konstelasi perjalanan panjang sistem pengelolaan sampah. Bukan hanya fokus ke pengelolaan sampah terintegrasi saja, namun dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan ekosistem kehidupan global yaitu pengendalian perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah,” ujar Vivien di kuliah umum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada 15 Februari 2023.

Selain lingkungan sehat, pengelolaan sampah dewasa ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menerapkan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan. Dia berharap ke depannya persoalan terkait sampah dapat dikurangi melalui perwujudan dan praktik terbaik dalam menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi.

Baca Juga: Gerakan Anti Sampah “Yok Kita Gas”: BRI Sasar Pengelolaan Sampah Terpadu di Pasar Kesesi Pekalongan

“HPSN 2023 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia menuju Zero Waste, Zero Emission” katanya.

Sementara itu, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2022, timbulan sampah di Indonesia sebanyak 18,30 juta ton per tahun, angka pengurangan sampah sebanyak 4,89 juta ton per tahun atau setara 26,72 persen, dan penanganan sampah mencapai 9,25 juta ton per tahun atau setara 50,55 persen.

Data sampah terkelola tercatat sebanyak 14,14 juta ton per tahun atau setara 77,28 persen dan sampah tidak terkelola sebanyak 4,16 juta ton per tahun atau setara 22,72 persen.

Untuk saling mengingatkan betapa pentingnya pengelolaan sampah secara bijak, Anda dapat berbagi twibbon Hari Peduli Sampah Nasional 2023 yang dapat diunduh secara gratis di bawah ini.