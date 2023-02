Viral Bule Marah-Marah Moge Dapat Pengawalan Polisi: Serius? Itu Bukan Hal Darurat, kan?

PIKIRAN RAKYAT - Seorang warga negara asing (bule) emosi saat melihat rombongan motor gede (moge) di kawal polisi. Padahal, kondisi lampu lalu lintas saat itu berwarna merah.

Peristiwa tersebut diduga terjadi di Bali. Video emosi bule diunggah akun Instagram @/bali_roads pada Senin 20 Februari 2023.

Terlihat rombongan moge melewati lampu merah dan 'memaksa' pengendara di sebarangnya untuk mengalah. Meski begitu, terlihat situasi di jalanan tidak begitu padat.

"It’s amazing groups can get escorted through red lights and get a right of way. This would be so useful in Australia. (Grup yang luar biasa. Dikawal melewati lampu merah dan dapatkan hak jalan. Ini akan sangat berguna di Australia)," kata akun tersebut.

Tak hanya itu, dalam video yang diunggahnya, bule itu tampak mengumpat.

"Really? That wasn't an emergency, wasn't it? Fu***ing hell," katanya.

Lantas Kendaraan Apa yang Berhak Dikawal Polisi?

Menurut Pasal 65 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 menerangkan hanya ada 7 jenis kendaraan yang berhak diberikan pengawalan dari kepolisian.