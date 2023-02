Instagram dan Facebook Ikuti Twitter, Akun Centang Biru Bakal Berbayar Rp227.000 per Bulan

PIKIRAN RAKYAT - CEO Meta, Mark Zuckerberg sedang menguji layanan baru di Instagram dan Facebook. Layanan itu merupakan verifikasi atau centang biru berbayar.

Mark Zuckerberg tampaknya ingin mengikuti jejak Twitter, di mana mereka menerapkan tarif bagi user media sosialnya jika ingin akunnya terverifikasi atau centang biru.

Mark Zuckerberg mengumumkan layanan Meta Verified itu di akun media sosialnya, pada Minggu 19 Februari 2023.

"Selamat pagi dan pengumuman produk baru: minggu ini kami mulai meluncurkan Meta Verified," kata bos Meta tersebut.

Meta Verified menawarkan harga 11,99 dolar AS (Rp182.000 per bulan) untuk pengguna Instagram dan Facebook versi web. Sedangkan 14,99 dolar AS (Rp227.000 per bulan) untuk pengguna iOS dan Android.

Layanan Meta Verified masih dalam uji coba untuk pengguna di Australia dan Selandia Baru mulai minggu ini.

Meta mengatakan tokoh masyarakat dan lainnya yang sebelumnya sudah diverifikasi tidak akan terpengaruh dengan perubahan tersebut. Meta Verified ditujukan untuk influencer dan orang lain yang menggunakan media sosial untuk bisnis mereka tetapi bukan figur publik terkenal.

