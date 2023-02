15 Ucapan Hari Valentine dalam Bahasa Inggris Lengkap dengan Artinya, Dijamin Romantis dan Bikin Baper

PIKIRAN RAKYAT - Menyambut hari Valentine yang jatuh pada hari ini, ada banyak cara untuk menunjukkan rasa kasih sayang Anda pada sosok yang dicinta.

Kebiasaan untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada yang terkasih pastinya sudah jadi agenda tahunan yang tak mungkin terlewat. Anda bisa memberikan hadiah maupun surat untuk yang terkasih

Namun, hadiah yang diberikan kepada pasangan di hari Valentine 2023 bisa lebih berarti dan tak terlupakan jika Anda menyertainya dengan sepucuk surat.

Jangan khawatir jika masih takut menulis surat, ada banyak referensi yang bisa Anda gunakan.

Jika Anda masih bingung dalam menulis surat dan ucapan hari Valentine, Anda bisa menggunakan beberapa contoh seperti yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Ucapan hari Valentine dalam Bahasa Inggris Lengkap dengan Artinya

1. Happy valentine’s day my dear, my heart promises to love you every single day of my life.

(Selamat hari valentine sayang, hatiku berjanji untuk selalu mencintaimu di sepanjang hidupku).

2. Love is not about what you have but what you feel and my feelings choose you to stand beside me forever.