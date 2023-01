7 Rekomendasi Game PS4 Multiplayer Terbaik & Terseru Buat Dimainkan

PIKIRAN RAKYAT - Meski PS 5 sudah dirilis ke pasaran, PS4 hingga saat ini masih menjadi konsol favorit bagi sebagian besar game. Pasalnya, PS4 masih menghadirkan beragam game dengan alur cerita, gameplay, maupun visual yang menarik dan tidak kalah dari PS5. Terlebih lagi, bermain PS4 akan semakin seru jika bersama teman maupun keluarga dengan memainkan game multiplayer.

Secara harga, PS4 pun terlihat sangat menarik buat dikoleksi. Sebab, harga PS4 jauh lebih terjangkau dibandingkan PS5. Supaya mendapatkan PS4 berkualitas terbaik, Anda sebaiknya membelinya lewat Shopee. Lantas, kira-kira game multiplayer PS4 apa saja yang seru buat dimainkan bersama teman maupun anggota keluarga Anda? Berikut ini adalah rekomendasinya!

Rekomendasi Game PS4

1. Rocket League

Ingin mencoba bermain bermain bola menggunakan mobil? Anda bisa mencoba game Rocket League yang punya gameplay unik semacam itu. Saat bermain Rocket League, Anda mengendarai mobil dan mengarahkan bola raksasa di dalam permainan supaya bisa masuk ke gawang.

Rocket League bisa dimainkan hingga delapan pemain yang disebar pada dua tim. Namun, apabila mau melakukan split screen co-op, Anda hanya bisa menggunakan empat pemain untuk bermain Rocket League. Bermain menyerang dan bertahan juga menjadi lebih seru dalam gameplay yang ditawarkan oleh Rocket League.

2. A Way Out

A Way Out merupakan game yang memiliki plot penuh aksi dan seru buat dimainkan. Adapun, cerita dalam A Way Out ini seputar dua orang pria yang berada dalam penjara yang sama. Lantas, keduanya berusaha melarikan diri dari penjara untuk menuntaskan masalah mereka masing-masing.

Pada game A Way Out, Anda harus menjalankan misi berdua hanya dengan player lain. Anda tidak bisa menjalankan misi bersama NPC. Karena itu, layar akan terbagi menjadi dua buat masing-masing player saat memainkan game A Way Out. Meski bergenre action, misi yang terdapat di game A Way Out kebanyakan juga berupa puzzle untuk dipecahkan oleh kedua player.

3. It Takes Two

Ini merupakan game yang memang dirancang untuk dimainkan berdua. Sebab, puzzle dan quest pada game It Takes Two ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Butuh dua player untuk menyelesaikan setiap quest dan puzzle yang ada di game ini.

Kedua player di game It Takes Two ini akan bermain sebagai suami istri. Kisah dalam game ini bercerita tentang pasangan suami istri bernama Cody dan May. Keduanya berubah menjadi boneka kecil dan melakukan petualangan di dunia fantasi putri mereka.

4. Monster Hunter World

Game multiplayer PS4 ini menawarkan petualangan di dunia liar penuh monster. Di game ini, Anda akan berperan sebagai pemburu para monster. Game Monster Hunter World ini bisa dimainkan secara multiplayer sebagai satu tim yang terdiri dari 4 orang.