6 Games Handphone Terbaik untuk Mabar Bersama Kawan!

PIKIRAN RAKYAT - Sesekali, games handphone muncul yang benar-benar mengguncang kancah game, khususnya yang bersifat multiplayer. Salah satunya, Fall Guys, yang sudah mengumpulkan sekitar 35 juta unduhan dalam beberapa bulan pertama.

Ini bukan pertama kalinya sebuah games handphone meledak seperti ini, juga bukan yang terakhir, pastinya. Jika sejarah telah mengajari kita sesuatu, selalu ada “hal besar berikutnya”. Tak terkecuali, dalam dunia game sekalipun. Oleh karenanya, ikuti selalu berita terkini seputar teknologi dan games di beritateknologi.com.

Rekomendasi Games Handphone Multiplayer

Ilustrasi.

Namun, terkadang, game yang awalnya muncul tanpa banyak kemeriahan tiba-tiba bisa menjadi sangat populer. Among Us, misalnya, telah berubah dari games handphone antah-berantah menjelma game terlaris di Steam kemudian.

Lagipula, game berbasis multiplayer bisa begitu laris lantaran keseruan yang terjadi akibat pertempuran riil. Riil karena lawannya juga pemain asli, bukan bot komputer. Daftar game multiplayer menarik berikut ini kiranya dapat mengatakannya dengan lebih tegas lagi.

1. We Were Here

We Were Here adalah game multiplayer gratis yang mana medium harapan para pemain untuk bertahan hidup sangat bergantung pada orang lain. Hanya berbekal walkie-talkie, pemain banyak bekerja sama untuk melarikan diri dari kastil yang ditinggalkan.

Game ini terinspirasi oleh ruang pelarian kehidupan nyata dan, seperti ruang pelarian, yang lebih baik ditangani dengan teman. Meskipun demikian, kemampuan untuk bermain dengan orang asing bisa jadi pengalaman unik nantinya.