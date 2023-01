Laverda Salsabila Pedangdut Virtual Pertama di Dunia Mulai Eksis di Instagram

PIKIRAN RAKYAT - Laverda Salsabila atau Lav Caca adalah sosok pedangdut virtual pertama atau pedangdut metahuman. Lav Caca merupakan proyek kerja sama dari berbagai platform.

Lav Caca diperkenalkan pertama kali pada Juli 2022 oleh Genexyz, Scale Up Indonesia dan Creative Network. Lav Caca juga merupakan pedangdut virtual pertama di dunia.

Selain itu pembuatan pedangdut metahuman Lav Caca dengan menggabungkan berbagai macam teknologi, mulai dari Artificial Intelligence (AI), Computer Generated Imagery (CGI) hingga Hardware dan Motion Technology.

Lav Caca merupakan bagian dari peluncuran platform Ujung-ujungnya Dangdut (UUD) yang dikembangkan oleh Denny Caknan. UUD pertama kali rilis pada bulan Agustus 2022 lalu.

Karakter Lav Caca dibuat juga sebagai virtual influencer yang memiliki motto, 'be very local, stay humble, and approachable character, staying true to Indonesia roots'.

Lav Caca juga sangat aktif di Instagram hingga berfoto dengan beberapa artis seperti Fuji, Thariq Halilintar, Marshanda, Ashanty, hingga Denny Caknan.

Tak hanya itu, Lav Caca pun pernah konser di Banyuwangi. Dalam akun Instagram @lav_caca dirinya mengunggah video saat dirinya manggung di Banyuwangi.

"Matur suwun Banyuwangiiii. Ngene toh rasane melu konser matur suwun sing wis ambyar bareng, kalian semua kereen puoollll! Caca sukaaa. Selanjutnya kita kemana yo ges? Sek komen dibawah," tulis Lav Caca.