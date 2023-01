Harga Tiket BTS: Yet to Come in Cinemas Dijual Mulai dari Rp200.000, Bakal Tayang di CGV dan Cinepolis

PIKIRAN RAKYAT – ARMY, sebutan untuk fans BTS, sudah tak sabar menantikan rilisnya film BTS: Yet to Come in Cinemas yang akan tayang pada 1 Februari 2023 mendatang. Dalam filmnya menampilkan konser terakhir BTS dalam formasi lengkap, sebelum Jin melaksanakan kewajiban wajib militer (wamil).

BTS: Yet to Come in Cinema tak hanya ditayangkan di Korea Selatan saja, melainkan tayang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tentunya ARMY Indonesia sudah mulai bersiap untuk war membeli tiketnya di bioskop.

Nantinya, BTS: Yet to Come in Cinema ini akan ditayangkan di dua bioskop yakni di seluruh jaringan CGV dan Cinepolis di Indonesia. Untuk presale tiket akan dimulai pada 11 Januari 2023 mendatang.

Harga yang dibanderol untuk satu tiket filmnya beragam, mulai dari harga Rp200.000 hingga Rp300.000, disesuaikan dengan wilayah dan jenis bioskopnya.

CGV membanderol harga tiket film BTS: Yet to Come in Cinemas mulai dari Rp200.000 untuk bioskop reguler 2D, dan Rp250.000 untuk bioskop dengan layar 4DX/ScreenX. Harga ini berlaku untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Bali.

Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Bali tiket akan dijual mulai dari harga Rp250.000 untuk layar reguler 2D, dan Rp280.000 untuk tiket dengan layar 4DX/ScreenX.

Anda bisa membeli tiketnya mulai 11 Januari 2023 pukul 9.00 WIB di aplikasi CGV, website CGV, BCA, gotix, Shopee, TIX ID, hingga traveloka.

