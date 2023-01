Viral di TikTok, Apa Arti My Shampoo and Conditioner Ran Out At The Same Time?

PIKIRAN RAKYAT – Beberapa hari belakangan ini viral di TikTok unggahan yang menggunakan kalimat berbahasa Inggris my shampoo and conditioner ran out at the same time.

Namun kalimat my shampoo and conditioner ran out at the same time bukan berarti bahwa seseorang sedang menceritakan bahwa sampo dan kondisioner miliknya habis dalam waktu bersamaan.

Ada makna lain yang melekat pada kalimat tersebut sehingga membuat sebagian orang belum memahami maksud yang ingin disampaikan pengguna yang mengunggahnya.

Lalu, apa maksud dari my shampoo and conditioner ran out at the same time yang viral di TikTok tersebut?

Ternyata, kalimat my shampoo and conditioner ran out at the same time merujuk pada kondisi mental seseorang yang sedang down.

Menurut Daily Mail, kalimat itu merupakan salah satu ungkapan atau frasa berupa ‘kode rahasia’ sebagai sebuah seruan minta tolong.

Penggunakan yang menggunakan kode rahasia berupa kalimat my shampoo and conditioner ran out at the same time tersebut bermaksud untuk menyampaikan bahwa ia sedang berjuang melawan depresi dan mungkin tengah berpikir untuk mengakhiri hidupnya.

Kalimat yang belakangan ini viral itu, sering dimaksudkan sebagai seruan minta tolong ketika diunggah di media sosial oleh remaja dan orang yang baru memasuki usia dewasa.