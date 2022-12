15 Ucapan Hari Natal 2022 Bahasa Inggris Lengkap dengan Artinya, Cocok Dibagikan di Grup WhatsApp dan Medsos

PIKIRAN RAKYAT - Ucapan Natal 2022 dalam Bahasa Inggris lengkap dengan artinya ada di dalam artikel ini.

Sebagai umat Kristiani, Hari Natal merupakan hari besar yang ditunggu-tunggu.

Bersamaan dengan perayaan Hari Natal 2022, kebiasaan untuk memberikan ucapan Natal pun sudah jadi rutinitas yang sering dilakukan.

Oleh karena itu, ucapan yang menarik dapat menciptakan momen penting sebagai peringatan hari Natal 2022 yang tak akan terlupakan.

Baca Juga: 25 Link Twibbon Hari Natal dan Tahun Baru 2023 Cocok untuk Diunggah di Status WhatsApp

Berikut 15 ucapan Natal 2022 dalam Bahasa Inggris yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum dari berbagai sumber.

1. May the melody and spirit of the holidays fill your home with love and peace. I wish you a Merry Christmas and happy New Year!

(Semoga melodi dan semangat liburan memenuhi rumahmu dengan cinta dan kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru!)

2. This Christmas I wish happiness dan peace are always in your heart! Merry Christmas to you and also a very Happy New Year.