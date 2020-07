Alami Peretasan Terbesar Sepanjang Sejarah, Twitter Ungkap Penyebabnya

PIKIRAN RAKYAT - Twitter pada Kamis,16 Juli 2020 mengalami peretasan oleh para scammer yang mempromosikan penipuan bitcoin kepada pengguna.

Sejumlah akun Twitter terkenal seperti mantan Presiden Barack Obama, CEO Tesla, Elon Musk hingga pendiri Microsoft, Bill Gates diretas oleh orang tak dikenal.

Twitter mengatakan sistem internalnya dikompromikan oleh para peretas dan membenarkan dugaan bahwa serangan itu kemungkinan dilakukan tanpa adanya alat dari karyawan tapi serangan yang terkoordinasi.

"Kami mendeteksi apa yang kami yakini sebagai serangan rekayasa sosial terkoordinasi oleh orang-orang yang berhasil menargetkan beberapa karyawan kami dengan akses ke sistem dan alat internal," tulis cuitan pertama dalam utas @TwitterSupport.

“Kami tahu mereka menggunakan akses ini untuk mengendalikan banyak akun dan cuitan yang sangat terlihat (termasuk yang diverifikasi) atas nama mereka,” tulisnya.

Most accounts should be able to Tweet again. As we continue working on a fix, this functionality may come and go. We're working to get things back to normal as quickly as possible.