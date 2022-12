TikToker Emil Mario Minta Maaf Usai Sambung Kalimat Syahadat dengan Kata Kotor

PIKIRAN RAKYAT – TikToker sekaligus selebgram Emil Mario menuai hujatan lantaran aksinya yang menyambung kalimat syahadat dengan kata kotor.

Dalam sebuah unggahan konten yang kini telah dihapus, Emil Mario memperagakan game sambung kata.

“L for lesti, no. L for Laa Ilaha Ilallah, gue sudah capek banget nih ****,” kata Emil Mario dalam konten yang kini telah dihapus.

Tak lama berselang, konten TikTok tersebut langsung diserbu netizen yang tidak terima dengan perbuatan sang TikToker.

Baca Juga: Sopir Taksi Online Aniaya Penumpang Gegara Google Maps, Sikap Korban jadi Sorotan

Mendapati konten tersebut menuai hujatan, Emil Mario pun langsung menghapusnya dan mengunggah video permohonan maaf.

“Gue mau minta maaf sama kalian semua terkait konten terakhir gue di TikTok, maaf kalau kalimat yang gue gunakan itu menyinggung dan menyakiti hati teman-teman,” kata Emil Mario.

Dia pun menegaskan bahwa kata-kata yang kadung dilontarkannya tersebut tidak dimaksudkan untuk menghina atau menyakiti pihak manapun.

Menurut Emil Mario, aksinya tersebut merupakan tindakan spontan yang tidak dipikirkan dampaknya.