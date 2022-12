Twitter Rilis Community Notes, Fitur Catatan Informasi Berbasis Transparansi

PIKIRAN RAKYAT – Media sosial Twitter kembali merilis fitur baru. Diketahui, fitur baru Twitter tersebut bernama Community Notes.

Fitur Community Notes ditujukan untuk membantu pengguna Twitter mendapatkan informasi yang lebih baik dan juga agar terhindar dari kabar palsu yang bertebaran di media sosial berwarna biru tersebut.

Berdasarkan keterangan akun Twitter Community Notes yaitu @CommunityNotes diketahui bahwa fitur itu telah diperkenalkan kepada dunia.

“Beginning today, Community Notes are visible around the world (Mulai hari ini, Catatan Komunitas dapat dilihat di seluruh dunia),” katanya, dikutip pada Rabu, 14 Desember 2022.

Diketahui, fitur tersebut dibangun berdasarkan transparansi, yaitu semua kontribusi dipublikasikan setiap hari, dan algoritma peringkat dapat diperiksa oleh siapa saja.

Community Notes nantinya meminta pengguna di Twitter untuk secara kolaboratif menambahkan catatan yang bermanfaat terhadap Tweet atau informasi yang mungkin menyesatkan.

Fitur itu juga membuat pengguna Twitter dapat melihat dan mengkaji sebuah catatan yang berisikan informasi di dalam fitur tersebut.

“People everywhere can now see and rate notes, helping to ensure notes are helpful to those from a wide range of views (Orang-orang di mana saja kini dapat melihat dan menilai catatan, membantu memastikan catatan bermanfaat bagi mereka yang memiliki pandangan yang luas),” ujarnya.