Elon Musk: Twitter Bakal Hapus 1,5 Miliar Akun Pengguna

PIKIRAN RAKYAT – Elon Musk kembali membuat kebijakan baru setelah menjadi pemilik dari media sosial Twitter sejak beberapa waktu lalu.

Dalam cuitannya di akun Twitter miliknya, Elon Musk mengungkapkan bahwa Twitter akan menghapus sekitar 1,5 miliar akun untuk memberikan ruang kosong pada media sosial berwarna biru dan putih tersebut.

"Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts (Twitter akan segera mulai membebaskan ruang nama dari 1,5 miliar akun)," katanya dalam Twitter @elonmusk, Jumat, 9 Desember 2022.

Berdasarkan keterangan Elon Musk, penghapusan tersebut dilakukan untuk akun Twitter yang sudah lama tidak aktif.

Hal tersebut terlihat dari aktivitas tweet atau aktivitas login ke dalam media sosial dengan logo burung putih tersebut.

"These are obvious account deletions with no tweets & no log in for years (Ini adalah penghapusan akun yang jelas tanpa tweet & tidak masuk selama bertahun-tahun)," ujarnya menambahkan.

Elon Musk juga telah menjelaskan bahwa Twitter sedang dalam proses pembaruan perangkat lunak yang nantinya dapat menunjukkan status dari akun setiap penggunanya.

"Twitter is working on a software update that will show your true account status (Twitter sedang mengerjakan pembaruan perangkat lunak yang akan menunjukkan status akun Anda yang sebenarnya)," ucapnya.