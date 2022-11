Kiamat Twitter Bakal Segera Terjadi, Layanan Bisa 'Hilang' Mulai Hari Ini?

PIKIRAN RAKYAT - Masyarakat dunia kini heboh dengan isu tidak mengenakkan yang menimpa media sosial Twitter pada Jumat, 18 November 2022.

Twitter yang menjadi salah satu media sosial paling digandrungi di dunia tersebut dikabarkan sedang 'down' bahkan bisa saja menghilang dalam waktu dekat.

Media sosial ini dikabarkan bisa 'hilang' karena ada konflik antara CEO baru Twitter, Elon Musk dengan para pegawainya.

Tak dalam waktu lama, Twitter bahkan dikatakan bisa saja menghilang terhitung hari ini.

Apa yang sebenarnya terjadi pada media sosial berlogo burung biru tersebut?

Kabar mengenai hilangnya Twitter pada hari ini diunggah oleh akun Twitter dengan nama @PopBase yang dibuat pada 18 November 2022 pukul 09.15 WIB.

Akun tersebut menyatakan Twitter bisa saja down mulai malam ini, karena aplikasi utamanya mulai melambat.

"Twitter could break as soon as tonight. According to an inside source, the internal version of the Twitter app used by employees is already slowing down," kata akun @PopBase.

