Roundup: Lama Tak Terdengar, Bjorka Buat Ulah dengan Jual 44 Juta Data MyPertamina Seharga Rp392 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Hacker Bjorka kembali membuat ulah dengan membocorkan 44 juta data MyPertamina.

Bjorka diduga menjual 44 data milik MyPertamina itu dengan harga Rp392 Juta.

Data-data dalam MyPertamina terdiri dari nama, NIK, NPWP, nomor handphone, email, penghasilan, dan lainnya.

"Sekarang giliran 44 jt data di MyPertamina yg bocor. Diantaranya nama lengkap, NIK, NPWP, no hp, email, penghasilan dll," kata akun Twitter Secgron.

"44 juta data yang bocor tersebut dijual dengan harga 25.000 US Dollar atau setara 392 juta rupiah oleh kriminal yang sebelumnya telah membocorkan data kartu SIM, KPU dan Indihome," cuit secgron.

Baca Juga: Mabes Polri Turun Tangan Soal Kasus Sulastri Irwan, Nasib Casis Polwan yang Digugurkan Itu Terungkap

Berencana Sasar Database PeduliLindungi

Sebelum membocorkan data MyPertamina, Bjorka awalnya memperingatkan Pertamina di akun Twitternya.

"The day has come baby (Hari ini telah tiba, sayang)," ucapnya.