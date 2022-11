Elon Musk Bakal Tambah Fitur Baru Twitter: Tweet Bisa Tampil Lebih Panjang

PIKIRAN RAKYAT – Belum lama ini, pemilik Twitter yang baru yaitu Elon Musk mengatakan bahwa dirinya akan membuat perubahan untuk media sosial dengan logo berwarna biru itu.

Melalui akun Twitter miliknya, Elon Musk menjelaskan bahwa ia akan menambahkan fitur baru pada Twitter.

Diketahui, nantinya pengguna Twitter akan dapat menulis tweet dengan jumlah kata yang lebih banyak.

"Twitter will soon add ability to attach long-form text to tweets (Twitter akan segera menambahkan kemampuan untuk dapat menampilkan teks panjang ke tweet)," katanya dalam @elonmusk, Minggu, 6 November 2022.

"Ending absurdity of notepad screenshots (mengakhiri absurditas tangkapan layar dari notepad)," ujarnya.

Lebih lanjut, Elon Musk juga mengungkapkan bahwa nantinya rencana tersebut akan diikuti dengan monetisasi untuk semua konten yang dibuat oleh para kreator.

"Followed by creator monetization for all forms of content (Diikuti oleh monetisasi kreator untuk semua bentuk konten)," ucapnya.

Tak hanya itu, Elon Musk pun memberlakukan kebijakan baru dengan membuat akun Twitter yang terverivikasi atau centang biru harus berlangganan dengan merogoh kocek USD 8 atau sekitar Rp125.000.