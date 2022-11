Hilang Followers hingga Kena Suspend, Instagram Rilis Permintaan Maaf pada Para Penggunanya

PIKIRAN RAKYAT - Instagram telah menggegerkan para penggunanya usai mengalami down pada Senin malam, 31 Oktober 2022.

Bukan hanya down, Instagram juga telah merugikan para penggunanya lantaran banyak orang yang kehilangan followers atau pengikutnya.

Selain down dan banyak akun kehilangan followers, Instagram membuat beberapa penggunanya terkena suspend tanpa alasan yang jelas.

"We are suspended your account on 31 October 2022," demikian bunyi notofikasi yang dikirim pihak Instagram pada penggunanya.

Setelah itu, para pengguna Instagram mulai berpindah ke Twitter untuk mengeluhkan masalah Instagram itu.

Mereka memenuhi Twitter dengan cuitan yang menaikkan hastag masalah #instagramdown.

Akhirnya, pihak Instagram buka suara terkait permasalahan aplikasinya.

Instagram, pada awalnya mengaku sedang menyelidiki masalah yang terjadi pada aplikasi berlogo lensa kamera berwarna ungu kekuningan itu.