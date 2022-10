Instagram Down, Netizen Keluhkan Akun Mendadak Kena Suspend

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah netizen melaporkan Instagram down malam ini 31 Oktober 2022.

Beberapa pengguna aplikasi tersebut mengaku akunnya kena suspend tanpa alasan yang jelas.

"We are suspended your account on 31 October 2022," kata notofikasi yang dikirim pihak Instagram pada pengguna.

Kondisi ini pun menyebabkan pengguna kesulitan untuk mengakses akun pribadinya dan mulai beralih ke Twitter.

Di aplikasi berlogo burung itu, netizen beramai-ramai menautkan tagar Instagram down dalam unggahannya.

"KAGET, ini udh ngikutin masukin kode malah item gitu doang, mana 2 akun lagi yg kena. PLSS SEMOGA IG KITA SEMUA BISA BALIK #instagramdown," kata pemilik akun @sclynamoo.

"All of us coming to twitter to confirm instagram is down #instagramdown," tutur pemilik akun @jebaiting.

"Gais please banget ini instagram kenapa siiiii anjirrr,tiba2 akun gue td ke suspend trus suruh konfirmasi ke gmail ama no telp udh gue konfirmasi eh malah ke apus akunnya, plis yg bisa balikin akun gue bantuin dong," ujar pemilik akun @ordinaryggiirrl.