Lirik Lagu Alasanku Maybe (Iiwake Maybe) – JKT48 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Alasanku Maybe (Iiwake Maybe) – JKT48

Bersepeda lewati (Bersepeda lewati)

Jalan yang biasanya (Jalan yang biasanya)

Mengayuh sepeda sambil berdiri

Angin lembut di September

Jika selama liburan (Jika selama liburan)

Tak bertemu kamu (Tidak bertemu kamu)

Akupun semakin jadi terpikir tentang kamu

Walaupun aku berpikir hanyalah teman biasa

Disaat ini juga denganmu, denganmu

Ingin jumpa

Maybe, maybe

Mungkin aku suka kepadamu

Pada langit yang biru, tak ada awan sedikitpun

Maybe, maybe

Mungkin aku suka kepadamu

Meski kutahu bahwa itu adalah cinta

Alasanku, maybe

Jendela dikelas (Jendela dikelas)

Tirai bergoyang (Tirai bergoyang)

Dari samping kau yang semester dua

Terlihat lebih dewasa

Liburan seperti (Liburan seperti)

Apa yang kau lalui (Apa yang kau lalui)

Cara bicaranya sepertinya akan jadi canggung

Kau sedikit memotong rambut

Hampir tak ada bedanya

Diriku dari jauh padamu, padamu ku memandang

Maybe, maybe

Tak berani untuk hal itu

Walau mirip dengan probably

Tetapi hal yang lebih pasti

Maybe, maybe

Tak berani untuk hal itu

Tetap seperti ini

Tak berbalas pun tak apa

Alasanku, maybe

Walau cinta trasa sedih

Tak bisa berbuat apapun

Walau cinta trasa sedih

Akupun merasa sakit

Kusuka

Kusuka

Kusuka

Kepada dirimu

Ah! Memang aku suka

Maybe, maybe

Tak berani untuk hal itu

Walau mirip dengan probably

Tetapi hal yang lebih pasti

Maybe, maybe

Tak berani untuk hal itu

Tetap seperti ini

Tak berbalas pun tak apa

Alasanku, maybe