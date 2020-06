Cara Download Injustice: Gods Among Us di Steam, Gratis untuk PC, PS4, dan Xbox One hingga 25 Juni

PIKIRAN RAKYAT - Warner Bros (WB) Games baru saja mengumumkan game Injustice: Gods Among Us tersedia secara gratis di Steam untuk PC, PlayStation 4, dan Xbox one hingga 25 Juni 2020.

Anda bisa mengunduh game ini secara cuma-cuma sebelum kehabisan waktu sesuai tanggal yang ditetapkan.

Bagi gamer PC bisa mendapatkan game dari Steam, sedangkan gamer PlayStation 4 bisa mendapatkannya melalui Playstation Network.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Ubergizmo, game ini hanya gratis di PS4, karena tidak ada kesepakatan di PS3.

Untuk pengguna Xbox One, dapat mengunduh game dari Xbox 360 store.

Berikut ini cara download game Injustice: Gods Among Us di Steam:

1. Jalankan program Steam dan login ke akun, jika belum memiliki instal terlebih dahulu