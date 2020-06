5 Hari Lagi Gerhana Matahari Cincin Terjadi di Indonesia pada 21 Juni 2020

View this post on Instagram

Fenomena Astronomi bulan Juni 2020 bagian 3 (terakhir). Apa saja sih Fenomena nya ? . 21 Juni : Gerhana Matahari Cincin & Bulan memasuki Fase Bulan Baru 22 Juni : Konjungsi Bulan dan Merkurius & Titik Balik Matahari Juni (Solstice Juni) 28 Juni : Bulan memasuki Fase Perbani Awal 30 Juni : Bulan berada di titik terjauh Bumi (Perigee) . Info lengkapnya, swipe swipe swipe #pussainsa #pussainsalapan #lapan #antariksa #sains #sainsantariksa #fenomena #fenomenaastronomi #fenomenaastronomijuni2020 #astronomi #juni2020 #kalenderastronomi #kalenderastronomi2020 #kalenderastronomijuni2020