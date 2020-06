Larangan Tidak Menguntungkan, Perusahaan AS Diizinkan Bekerja Sama dengan Huawei

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mengubah larangan kepada perusahaan di negaranya yang melakukan bisnis dengan Huawei untuk memungkinkan mereka bekerja bersama dalam pengaturan standar untuk jaringan 5G.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Reuters, menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, Departemen Perdagangan AS dan agen-agen lainnya menandatangani perubahan peraturan yang sedang menunggu publikasi dalam Daftar Federal.

Aturan itu dikirim ke Daftar Federal pada Jumat 12 Juni 2020 dan dijadwalkan akan diterbitkan pada hari Selasa, 16 Juni 2020.

Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross mengkonfirmasi tindakan tersebut dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

"AS tidak akan menyerahkan kepemimpinan dalam inovasi global.Departemen berkomitmen untuk melindungi keamanan nasional AS dan kepentingan kebijakan luar negeri dengan mendorong industri AS untuk sepenuhnya terlibat dan mengadvokasi teknologi AS untuk menjadi standar internasional," kata Ross.

Departemen Perdagangan AS secara terbuka mengumumkan langkah itu pada Senin, 15 Juni 2020. Mereka mencatat partisipasi AS dalam penetapan standar mempengaruhi masa depan 5G, kendaraan otonom, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi canggih lainnya.

Dalam industri telekomunikasi, teknologi jaringan 5G diharapkan memberi kemampuan mulai dari transmisi video berkecepatan tinggi hingga mobil self-driving.