Fitur Baru! Admin Grup WhatsApp Kini Bisa Hapus Pesan Semua Anggotanya, Begini Caranya

PIKIRAN RAKYAT – Aplikasi berbalas pesan secara virtual, WhatsApp telah mengeluarkan fitur baru untuk mempermudah penggunanya menggunakan platform tersebut.

Diketahui, pengguna WhatsApp yang menjadi admin sebuah grup dapat menghapus atau menarik kembali seluruh pesan dari semua orang yang berada di dalam grup tersebut.

Tak hanya dapat menghapus pesan dari diri sendiri, admin grup WhatsApp diberikan kewenangan khusus untuk dapat menarik pesan yang salah atau tidak pantas yang dikirimkan oleh anggota grup.

Bagaimana caranya? Simak lima langkah mudah menghapus atau menarik kembali pesan dari anggota lain di grup WhatsApp seperti yang telah dirangkum oleh Pikiran-Rakyat.com berikut ini;

1. Buka WhatsApp

2. Buka grup obrolan dengan pesan yang ingin dihapus

3. Klik menu

4. Klik hapus pesan

5. Kemudian, hapus untuk semua orang.

Nantinya, setelah admin grup menghapus pesan tersebut maka akan muncul pemberitahuan penghapusan pesan disertai dengan nama sang penghapus, sebagaimana yang tertera berikut ini;

"This message was deleted by admin, (admin name)” atau dapat juga diartikan “pesan ini sudah dihapus oleh admin, (name admin)".

Meski WhatsApp telah memperbarui fitur dan mempermudah penggunanya, namun tetap ada sejumlah hal yang harus diperhatikan saat ingin menghapus pesan dari grup obrolan tersebut, di antaranya adalah;