Kabar Baik! The Sims 4 Akhirnya Dapat Diunduh Gratis, Catat Tanggalnya

PIKIRAN RAKYAT - EA resmi mengumumkan bahwa The Sims 4 dapat diunduh dan dimainkan secara gratis permanen mulai Selasa, 18 Oktober 2022 mendatang.

Pengumuman ini diunggah langsung oleh The Sims melalui akun Twitternya, @TheSims.

“The Sims 4 akan gratis untuk diunduh di PC/Mac dan konsol pada 18 Oktober!” ujar The Sims dalam cuitannya.

Berdasarkan pernyataan EA dari situs webnya, pecinta game yang memiliki PC dapat menikmati permainan ini melalui aplikasi EA atau Origin.

Selain PC, The Sims 4 juga dapat dimainkan di perangkat Mac melalui PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, dan Xbox One.

EA mengungkapkan bahwa pengguna yang sudah lebih dulu membeli The Sims 4, akan menerima bonus pada hari yang sama.

Dalam pernyataannya, pengguna EA Play dan EA Play Pro akan menerima bonus berupa upgrade atau peningkatan yang akan diterima, saat paket hanya pengguna (member-only) dari The Sims 4 rilis dalam daftar putar pada 18 Oktober 2022.

Untuk edisi EA Play, pengguna akan mendapatkan The Sims 4 Get to Work Expansion Pack. Sementara itu, untuk edisi EA Play Pro, pengguna akan mendapatkan The Sims 4 Get to Work Expansion Pack dan The Sims 4 Toddler Stuff Pack.