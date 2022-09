Viral Video Turis Diduga Kencing di Gunung Bromo, Netizen: Deportasi!

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu viral video seorang wisatawan mancanegara atau turis yang kencing sembarangan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.

Dalam video tersebut terlihat turis asing yang sedang mengelilingi keindangan Gunung Bromo.

Akan tetapi dalam video tersebut turis tersebut justru diduga kencing sembarangan saat berada di Gunung Bromo.

Tentunya hal ini membuat warganet marah akan tingkah laku turis tersebut.

Baca Juga: Pertamax dan Pertalite Bakal Dihapus, Harga BBM Termurah Indonesia Dijual Mulai Rp15.000?

Dalam akun Instagram hometown.earth, banyak warga Indonesia yang justru marah dengan tingkah laku turis tersebut.

"Bad attitude from people who don't have a brain," ucap sojpiya.

"Deportasi!!!!" ucap olganugroho.

"Kalau anda tidak paham aturan. Tolong belajar pahami negara tujuan anda. Mempunyai etika itu wajib untuk semua orang. Mempunyai etika yang baik Tidak hanya untuk negara tertentu. Terimakasih sudah menyadari nya," ucap zakiatawil.