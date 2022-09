Siapa Emak-emak yang Cekcok dengan Pendemo di Makassar? Ternyata Bukan Orang Sembarangan

PIKIRAN RAKYAT - Jagat maya dihebohkan dengan aksi viral seorang emak-emak yang menghadang pendemo.

Wanita berkerudung hijau berdebat dengan mahasiswa yang mengenakan almamater merah.

Aksi itu terjadi saat mahasiswa menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Diketahui, harga BBM subsidi seperti Pertalite yang semula dibanderol Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, dan Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Warganet belakangan ini menyoroti seorang emak-emak yang memprotes aksi pendemo di Makassar karena menutup jalan.

Emak-emak itu meminta massa membubarkan diri agar jalan tak ditutup. Dia juga mengatakan tugas mahasiswa adalah belajar.

Video tersebut pun langsung menjadi sorotan. Beragam komentar pro dan kontra di lontarkan warganet atas video tersebut.

