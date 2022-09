Cerita Nadhira Afifa Jadi Student Speaker di Kelulusan Harvard University: Awalnya Aku...

PIKIRAN RAKYAT - YouTuber Indonesia Nadhira Afifa mengungkapkan pengalamannya menjadi student speaker saat kelulusan di Harvard University, Cambridge, Amerika Serikat.

Di Harvard University, Nadhira Afifah melanjutkan pendidikan S2 di Department of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health, mendapat beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Di Harvard untuk menjadi student speaker itu melalui seleksi yang sangat adil, semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk ikut kompetisinya,” ujar Nadhira Afifa.

Tahap pertama saat kompetisi tersebut, kata dia, semua mahasiswa diwajibkan untuk mengirim teks pidato yang akan dibacakan saat kelulusan.

Sekira dua hari setelahnya, Nadhira mendapatkan kabar bahwa dia lolos untuk melaju ke tahap selanjutnya.

Tahap kedua, seleksi melalui video, dalam seleksi ini Nadhira bertemu dengan salah satu CEO perusahaan komunikasi untuk melakukan pembekalan pidato nanti.

Tahap ketiga Nadhira melakukan Zoom call untuk membacakan teks pidatonya dan direkam oleh salah satu kamerawan dari Harvard University.

Akhirnya, Nadhira mendapat kabar gembira, dia lolos seleksi untuk berpidato di acara kelulusannya.