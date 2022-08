7 Software Open Source untuk Membuat Model dan Animasi 3 Dimensi

PIKIRAN RAKYAT – Karya berjenis pencitraan hasil komputer atau computer-generated imagery (CGI) merupakan karya yang sering dijumpai dalam dunia pertelevisian dan perfilman.

CGI sudah tidak asing lagi di telinga penggemar film Marvel Cinematic Universe (MCU) atau serial Game of Thrones atau baru-baru ini prekuelnya, House of the Dragon.

Tidak semua perangkat lunak atau software untuk membuat CGI berbayar.

Rata-rata software open source tersedia gratis dan tentunya banyak orang bisa berkontribusi dalam pengembangannya.

Berikut tujuh software open source yang bisa digunakan untuk menciptakan model dan animasi 3D.

1. Blender

Blender merupakan software open source terbaik untuk menciptakan model dan animasi 3D. Selain dua itu, Blender juga bisa digunakan untuk rendering, membuat script video game, compositing, dan lainnya.

Komunitas Blender dipenuhi oleh berbagai studio dan penggiat CGI yang berkontribusi aktif dalam pengembangannya.