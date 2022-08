Ditolak Kampus Gegara Ngaku Non-Biner, Mahasiswa Ini Terciduk Keluarkan 'Kata-kata Mutiara' di Story WhatsApp

PIKIRAN RAKYAT - Setelah viral karena ditolak kampus usai mengaku sebagai non-biner, mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) ini ternyata tak tinggal diam.

Dia ketahuan mengeluarkan 'kata-kata mutiara' melalui WhatsApp Story miliknya terkait apa yang dialaminya saat masa pengenalan kampus tersebut.

Dalam sejumlah tangkapan layar yang beredar di media sosial, terlihat mahasiswa berinisal MNAA itu menuliskan kalimat-kalimat kasar yang ditujukan kepada sang wakil dekan 3 (WD3).

"WD3 jleg sipanya for insulting me as an gender neutral in front of peoples f*ck *ff *nj*ng (karena menghina saya sebagai seseorang yang netral gender di depan orang-orang)," ucapnya dalam salah satu story.

Baca Juga: Viral di Sukabumi Pocong Jatuh dari Keranda, Teriakan Histeris Buat Suasana Mencekam

Pada story lainnya, dia terlihat mengunggah tangkapan layar percakapannya saat menjelaskan kronologi dia ditolak oleh kampus karena mengaku non biner.

"B*c*t lu kodok zuma *nj*ng, like just mind your f*cking business b*tch (urus saja urusanmu s**l*nmu sendiri)," ujar MNAA.

Setelah itu, dia juga membagikan potret setelah dirinya diusir dari ruangan oleh Wakil Dekan 3 tersebut.