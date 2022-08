Inilah Daftar Merek dan Tipe HP yang Dapat Update OS Android 13 Tiramisu

PIKIRAN RAKYAT - Sistem operasi (OS) Android teranyar telah diluncurkan pada 15 Agustus 2022 lalu oleh Google dengan nama Android 13.

Sistem operasi dengan kode nama Tiramisu tersebut sudah tersedia di smartphone Google Pixel 4 atau Google Pixel 4a.

Secara perlahan update tersebut akan di distribusikan oleh merek gawai masing masing via over the air (OTA) update sampai dengan akhir tahun 2022.

Dan berikut daftar smartphone yang akan mendapatkan update Android 13 Tiramisu, dilansir dari nextpit.com:

1. Google

Gawai buatan Google pasti selalu mendapatkan update paling pertama soal sistem operasi miliknya itu. Dan tahun ini yang masih mendapatkan update adalah:

- Google Pixel 4

- Google Pixel 4 XL

- Google Pixel 4a

- Google Pixel 4a 5G

- Google Pixel 5

- Google Pixel 5a

- Google Pixel 6

- Google Pixel 6 Pro

