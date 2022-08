Teori Konspirasi Kisah 4 Bintang Teletubbies, Mulai Kematian Tinky Winky hingga Adegan Seks dan Penembakan

PIKIRAN RAKYAT - Serial TV anak-anak, Teletubbies dinilai sukses menarik perhatian sejak pertama kali ditayangkan pada 31 Maret 1997.



Lebih dari 1 miliar anak di seluruh dunia menyukai serial TV Teletubbies, yang berisi empat alien warna-warni tersebut.



Empat tokoh Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa, dan Po membawa karakter ceria untuk anak-anak yang menontonnya.



Namun di balik keceriaan empat bintang Teletubbies, terdapat skandal mengejutkan yang telah merentang dalam sejarah lahirnya Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa, dan Po.

Rahasia kelam keempat bintang Teletubbies diduga berhasil merusak kepolosan pertunjukkan, mulai dari kisah aktor yang dipecat dari pertunjukan, hingga kematian yang tragis.



1. Tragedi Tinky Winky



Aktor tertua adalah Tinky Winky, boneka berwarna ungu itu menyebabkan kontroversi paling banyak selama masa jabatannya di acara TV anak-anak.



Beberapa penonton yang tidak puasa mengklaim karakter itu gay, saat ia membawa tas merah di tangannya.



Seorang penginjil AS memperingatkan orang tua bahwa boneka ungu yang dicintai anak-anak itu merupakan warna kebanggaan gay.



Sementara antena segitiga yang berada di atas kepalanya merupakan simbol kebanggaan gay.



Karakter Tinky Winky yang diperankan Dave Thompson meninggalkan pertunjukan setelah beberapa episode pertama Teletubbies.



Kemudian pihak produksi Teletubbies telah menegaskan bahwa karakter itu gay. Karakter Tinky Winky kemudian digantikan oleh Simon Shelton yang merupakan penari balet dan koreografer terlatih.



Sayangnya, Simon Shelton meninggal dunia karena hipotermia pada Januari 2018 pada usia 52 tahun.



2. Dipsy



Boneka hijau ini merupakan favorit kuat para anak-anak, karakter ini dimainkan komedian John Simmit yang mengatakan penampilannya dipengaruhi oleh trek reggae.



Dipsy akan berkata 'Papa Come Papa Come To Po' yang sebenarnya diambil dari lagu reggae klasik berjudul The Whip.



John Simmit pernah mengatakan bahwa mengenakan kostum berat selama berjam-jam adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, dan harus memakai pakaian dalam khusus untuk menyerap semua keringat.



"Ketika kami kehabisan kostum, Anda harus memalingkan wajah Anda ke arah lain dan berbicara kepada kami dari jauh karena kami bau dan sangat berkeringat sehingga Anda bisa memeras kami. Alat peraga besar untuk meja rias kami karena tahan dengan kami," katanya.

3. Laa Laa



Tokoh Laa Laa yang diperankan Nikky Smedley ini memiliki karakter menggemaskan, boneka termuda kedua dari Teletubbies.



Nikky Smedley mendapatkan peran tersebut setelah membalas iklan surat kabar yang meminta aktor tersebut membintangi acara TV anak-anak.



Nikky Smedley menjelaskan bahwa memakai kostum yang panas dan berat itu adalah mimpi buruk, karena mereka harus berada di dalamnya hingga 11 jam sehari.



Dia meninggalkan Teletubbies, dan kini bekerja di Ragdoll Productions, kemudian ia terlibat dalam koreografi acara anak-anak hit lainnya termasuk In The Night Garden.



4. Po



Bayi dari keluarga Teletubbies ini adalah Po, boneka berwarna merah ini terkenal karena antenanya yang berbentuk lingkaran dan kecintaannya pada gelembung, serta skuternya.



Aktris Pui Fan Lee mendapat peran Po tidak lama setelah meninggalkan sekolah drama, dan dia adalah bintang dari gambar ikonik yang diambil saat istirahat dalam pembuatan film, menunjukkan dia berbaring di rumput palsu sambil memakai pakaian dalam karakter Po.



Pui merupakan seorang aktris yang sukses, serta memiliki alter-ego di mana ia berpakaian seperti Teletubby.



Namun Pui dikenal saat ia membintangi adegan seks lesbi untuk acara metroseksualitas.



Dia juga memiliki pesan di The Edge of Reason pada tahun 2004 dan 28 Weeks Later, di mana ia harus memainkan karakter penembakan zombie bernama Helen.



Pui memerankan De. Fremantle di EastEnders pada 2019, adegannya melibatkan diagnosis autisme putra Mick dan Linda Carter, Ollies.***