7 Promo Makanan hingga Minuman Hits untuk Meriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan RI, Sediakan Diskon Harga Menarik!

PIKIRAN RAKYAT - Kemeriahan kemerdekaan Indonesia tidak bisa lepas dari promo yang disebar berbagai merek makanan hingga minuman sepanjang Agustus 2022.

Menjelang HUT ke-77 RI, sejumlah merk makanan hingga minuman memberi promo dan diskon dengan potongan harga yang spesial.

Segera simak berbagai macam promo dan diskon yang disediakan sejumlah makanan dan minuman untuk memeriahkan HUT ke-77 RI dalam artikel ini.

Baca Juga: 10 Kebiasaan Buruk dan Berbahaya yang Dapat Merusak Ginjal

Berikut informasi promo dan diskon yang memeriahkan Kemerdekaan RI 2022, mulai dari makanan hingga minuman hits di Indonesia.

1. Street Boba

Street Boba menyediakan promo serba Rp17.000 untuk 8 menu pilihan sepanjang 12-17 Agustus 2022, meliputi, Hokkaido Choco, Shibuya Fresh Milk, Nara Mirukuba, Saitama Miruku, Namba Kawaiipon, Harajuku Milk Tea, Shizuoka Ichigo, Niji Candy Grape.

Untuk promo itu, Street Boba menyebutkan hanya berlaku untuk transaksi offline (Dine In & Take Away).

Selama periode promo serba Rp17.000, tersedia ketentuan tidak ada limit & tidak dapat digabung dengan promo lain.