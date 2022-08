Viral Maba UGM Bawa Poster 'Wadas Melawan' di Depan Ganjar Pranowo

PIKIRAN RAKYAT - Beredar video reaction Andovi Da Lopez terhadap video dari akun @wadas_melawan yang menjadi viral di Instagram.

Dalam video tersebut, terlihat seorang mahasiswa baru (maba) berdiri tegak memperlihatkan sebuah poster bertuliskan “Wadas Melawan” di depan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Andovi menilai, maba yang sedang menjalani kegiatan PPSMB di Universitas Gadjah Mada itu sebagai mahasiswa yang pemberani.

“Video ini didapat dari @wadas_melawan (terlihat) ada Ganjar di PPSMB UGM dan beberapa orang bilang dia (maba) ini gak sopan, jangan sok, jangan tapi menurut gue enggak,” tutur Andovi.

Selain itu, Andovi mengacungi jempol atas keberanian mahasiswa tersebut.

“So proud to her (bangga terhadap apa yang dia lakukan), what do you guys think? (apa yang kalian pikirkan),” pungkas Andovi.

Video reaction yang diunggah pada 8 Agustus 2022 tersebut ditonton sebanyak 1,1 juta kali dengan 89,9 ribu suka.

Diketahui, Wadas merupakan desa yang berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.